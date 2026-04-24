A Capaccio Paestum torna la Festa del Carciofo IGP, giunta alla diciottesima edizione. L’evento si svolgerà dal 24 aprile al 3 maggio e propone una serie di iniziative legate alla gastronomia, alla musica e alle tradizioni locali. La manifestazione, che richiama visitatori da diverse zone, si svolge nel centro della città e coinvolge diversi stand dedicati ai prodotti tipici della zona.

Diciottesima edizione per uno degli eventi più attesi della primavera campana tra gastronomia, spettacoli e cultura Torna a Capaccio Paestum uno degli appuntamenti più attesi della primavera campana: la Festa del Carciofo IGP di Paestum, giunta alla sua XVIII edizione, in programma dal 24 aprile al 3 maggio 2026. L’evento, promosso dall’associazione Hera Argiva Paestum, animerà l’ Area Espositiva “Piazza Borgo Gromola”, trasformandola in un vivace spazio dedicato a sapori, musica e convivialità. Due weekend all’insegna del gusto. La manifestazione si svilupperà in due momenti: dal 24 al 26 aprile e, dopo una breve pausa, dal 30 aprile al 3 maggio.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Capaccio Paestum, torna la Festa del Carciofo IGP: sapori, musica e tradizione dal 24 aprile al 3 maggio

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