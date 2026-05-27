L’autismo raccontato all’Istituto di Agazzi con un mosaico

Da arezzonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Istituto di Agazzi, il centro per l’età evolutiva Futurabile ha presentato il “Mosaico dell’autismo”, una raccolta di testimonianze di bambini, ragazzi, genitori e operatori. L’obiettivo è condividere vissuti e riflessioni sulla condizione. La mostra coinvolge diverse fasce di età e professionisti, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sull’autismo attraverso un lavoro collettivo.

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Una raccolta di testimonianze, riflessioni e vissuti per raccontare l’autismo. Il centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi ha coinvolto bambini, ragazzi, genitori e operatori nella realizzazione del “Mosaico dell’autismo”, invitando a una mobilitazione collettiva per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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