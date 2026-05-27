L’autismo raccontato all’Istituto di Agazzi con un mosaico

Notizia in breve

All’Istituto di Agazzi, il centro per l’età evolutiva Futurabile ha presentato il “Mosaico dell’autismo”, una raccolta di testimonianze di bambini, ragazzi, genitori e operatori. L’obiettivo è condividere vissuti e riflessioni sulla condizione. La mostra coinvolge diverse fasce di età e professionisti, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sull’autismo attraverso un lavoro collettivo.