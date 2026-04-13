Nel mese dedicato all’autismo, si svolgono incontri organizzati dall’Istituto di Agazzi ad Arezzo. Le sessioni prevedono momenti di formazione e approfondimento sui disturbi dello spettro autistico, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza e la sensibilizzazione tra i partecipanti. L’iniziativa coinvolge educatori, operatori e famiglie, offrendo strumenti pratici per affrontare le tematiche legate all’autismo.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Un ciclo di incontri di formazione, approfondimento e sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico. Aprile è il mese dedicato alla consapevolezza sull’autismo e, di conseguenza, rappresenta il momento di riferimento per promuovere iniziative rivolte a cittadinanza, famiglie e professionisti per diffondere conoscenze, per favorire l’inclusione e per rafforzare una cultura dell’ascolto e della comprensione. Un particolare impegno vede in prima linea l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi, punto di riferimento per abilitazione e riabilitazione nei disturbi del neurosviluppo, per merito del...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mese dell’autismo: incontri di formazione e consapevolezza con l’Istituto di Agazzi

Un mosaico per raccontare l’autismo all’Istituto di AgazziArezzo, 28 marzo 2026 – Un mosaico con pensieri, disegni e poesie per raccontare l’autismo.

Il “giudizio” al centro della Giornata del Fiocchetto Lilla dell’Istituto di AgazziArezzo, 14 marzo 2026 – Il tema del “giudizio” al centro della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026 del centro Auryn dell’Istituto di Agazzi.