La cantante Francesca Michielin ha annunciato una nuova data del suo tour, che si terrà a Stelletanone di Laureana di Borrello. La tournée segue il suo primo concerto all’Arena di Verona, svolto a ottobre 2025, che ha registrato oltre 10.000 spettatori. La data di Stelletanone si aggiunge al calendario degli spettacoli in programma.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Sulla scia del successo del suo primo live all’Arena di Verona che a ottobre 2025 ha registrato le oltre 10.000 presenze e dopo aver sorpreso lo scorso sabato il pubblico del Festival di Sannolo a Milano con un'esibizione inaspettata, Francesca Michielin ha annunciato Strega comanda Summer tour, il nuovo tour -prodotto da Vivo Concerti- in programma per l’estate 2026, che toccherà anche la nostra regione. Francesca Michielin attraverserà il Paese da nord a sud, tra litorali e alta quota, per condividere con il pubblico di alcune delle location più suggestive d’Italia la sua nuova fase artistica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Francesca Michielin: il tour fa tappa a a Stelletanone di Laureana di Borrello

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