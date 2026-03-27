Francesca Michielin | il tour fa tappa a Stelletanone di Laureana di Borrello

Una cantante italiana ha annunciato una nuova tappa del suo tour, che si svolgerà in un paese della Calabria. La tournée segue il suo primo concerto all’Arena di Verona, tenutosi a ottobre 2025, che ha registrato oltre diecimila spettatori. La data è programmata in un centro abitato della provincia di Reggio Calabria, con l’evento previsto nel mese di maggio.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Sulla scia del successo del suo primo live all’Arena di Verona che a ottobre 2025 ha registrato le oltre 10.000 presenze e dopo aver sorpreso lo scorso sabato il pubblico del Festival di Sannolo a Milano con un'esibizione inaspettata, Francesca Michielin ha annunciato Strega comanda Summer tour, il nuovo tour - prodotto da Vivo Concerti- in programma per l’estate 2026, che toccherà anche la nostra regione. Francesca Michielin attraverserà il Paese da nord a sud, tra litorali e alta quota, per condividere con il pubblico di alcune delle location più suggestive d’Italia la sua nuova fase artistica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Francesca Michielin: il tour fa tappa a Stelletanone di Laureana di Borrello Articoli correlati Leggi anche: Francesca Michielin: il tour fa tappa a a Stelletanone di Laureana di Borrello Francesca Michielin annuncia “Strega comanda / Summer tour”Francesca Michielin torna dal vivo con “Strega comanda / Summer tour”, il nuovo tour estivo 2026 che attraverserà l’Italia da nord a sud Dopo il... Altri aggiornamenti su Francesca Michielin Temi più discussi: Francesca Michielin il 5 agosto in concerto a Gressoney-La-Trinité; Francesca Michielin a Gressoney-La-Trinité con il tour Strega comanda; Francesca Michielin torna prima: le date dei concerti in estate; Francesca Michielin annuncia il nuovo tour estivo Strega comanda. Francesca Michielin annuncia il tour estivo 2026: unica data nel regginoFrancesca Michielin annuncia il suo Strega comanda / Summer tour 2026. Tappa unica in Calabria con ingresso gratuito ... citynow.it Francesca Michielin annuncia le date di Strega comanda Summer tour 2026: biglietti e scalettaScopri tutti i dettagli sulle date del nuovo tour estivo 2026 di Francesca Michielin: dai biglietti alla possibile scaletta, ecco cosa sappiamo sui concerti. tag24.it Francesca Michielin in concerto a Roseto a fine agosto Concerto gratuito sul lungomare - facebook.com facebook Francesca ieri sera super ospite al Festival di SanNoLo a Milano x.com