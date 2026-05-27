Audi si sta affermando in Formula 1 come costruttore e fornitore di motori. La casa tedesca è coinvolta nelle decisioni strategiche di Max Verstappen, pilota di punta in campionato. La collaborazione tra Audi e il team di Verstappen si sta consolidando, influenzando le dinamiche del campionato e il futuro del pilota. La presenza di Audi nel circus ha ripercussioni sulle scelte tecniche e sportive del pilota olandese.

Audi oggi non è solo il nuovo nome pesante che entra in Formula 1. È diventata, quasi suo malgrado, uno degli snodi del futuro di Max Verstappen. Il punto è questo: dal 2026 la F1 ha cambiato pelle con power unit molto più elettriche, una ripartizione vicina al 50-50 tra parte termica ed elettrica. Verstappen non l’ha mai digerita davvero, parlando di una Formula 1 troppo legata alla gestione dell’energia e meno alla guida pura. Da qui nasce la discussione sul 2027: riportare più peso al motore termico, con un equilibrio più vicino al 60-40. Mercedes e Red Bull sarebbero favorevoli, mentre Audi, Ferrari e Cadillac risultano contrarie, con Honda in una posizione più sfumata. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - L’Audi fa sul serio: attenzione alle mosse di Max Verstappen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHe Married a Comatose Heiress, Then Used His System to Wake Her Up

Notizie e thread social correlati

Chiara Ferragni fa sul serio con Josè Hernandez: lo ha presentato alla mamma e alle sorelleDurante la prima vacanza dell’anno a Forte dei Marmi, un’influencer e imprenditrice digitale ha portato il suo nuovo compagno a incontrare la...

Jacob Elordi e Kendall Jenner avvistati alle Hawaii: la nuova coppia dell'anno fa sul serio?Di recente, un attore e una modella sono stati visti insieme alle Hawaii, più precisamente in un resort di Kaua'i.

Temi più discussi: Verstappen via dalla F1 nel 2027? Il destino del campione è nelle mani di Ferrari e Audi; 24h Nurburgring: la diretta tv gratis e gli on-board dalla Mercedes di Verstappen - VIDEO; Max Verstappen alla 24h Nurburgring: LIVE gara - DIRETTA STREAMING; Formula 1 2026, Gp Canada: Antonelli cala il poker e allunga.

Il risultato finale della #3 Mercedes di Max Verstappen reddit

Verstappen scuote FIA e costruttori: il futuro della F1 passa dai motori 2027La minaccia di un possibile addio del quattro volte iridato cambia il peso politico del dibattito sulle power unit. La FIA ora si trova al centro di una partita che coinvolge squadre, piloti e Liberty ... msn.com

Verstappen-Ferrari, idee opposte sul futuro della Formula 1La Formula 1 continua a interrogarsi sul proprio futuro tecnico e, mai come in questo momento, il tema delle power unit divide profondamente piloti, costruttori e Federazione. Le parole ... msn.com