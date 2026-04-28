Giffoni Film Festival | l' Archivio storico diventa ufficialmente patrimonio culturale

Il Giffoni Film Festival, che da oltre cinquant’anni ogni estate richiama giovani da tutta Italia e oltre, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale come patrimonio culturale. L’Archivio storico del festival, che raccoglie documenti, fotografie e materiali legati alla storia dell’evento, ora è tutelato come bene culturale. Questa decisione arriva dopo un percorso di valutazione e riconoscimento da parte delle autorità competenti.

Oltre cinquant’anni di storia, incontri, visioni e formazione diventano ufficialmente patrimonio culturale. L’Archivio storico del Giffoni Film Festival ha ufficialmente ottenuto la Dichiarazione di interesse culturale: un riconoscimento di straordinario valore, che certifica l’importanza del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Inaugurato l'archivio Ramelli, tesoro storico e culturale con circa 3500 volumi catalogatiFABRIANO – Il Comune di Fabriano si arricchisce di un tesoro storico e culturale, l'Archivio Ramelli, che dopo un lungo e meticoloso percorso durato... Come "Giffoni Film Festival" aiuta il benessere psicologico dei più giovaniLa ricerca, pubblicata sull’Italian Journal of Psychiatry, racconta i workshop del festival e come cinema e partecipazione favoriscano empatia e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giffoni Film Festival, l'immagine della 56ª edizione ispirata a Icaro; Icaro simbolo della 56/a edizione del Giffoni Film Festival; Giffoni Film Festival, l'immagine ufficiale dell'edizione 2026 invita a raggiungere Le cose impossibili; Giffoni 2026, tema e immagine ispirati a Icaro. Giffoni Film Festival, l’archivio diventa patrimonio culturale: riconoscimento ufficiale del MinisteroStampaOltre cinquant’anni di storia, incontri, visioni e formazione diventano ufficialmente patrimonio culturale. L’Archivio storico del Giffoni Film Festival ha ufficialmente ottenuto la Dichiarazion ... salernonotizie.it Riconosciuto l'interesse culturale dell'archivio del Giffoni Film FestivalOltre cinquant'anni di storia, incontri, visioni e formazione diventano ufficialmente patrimonio culturale. L'Archivio storico del Giffoni Film Festival ha ufficialmente ottenuto la Dichiarazione di i ... ansa.it Oltre mezzo secolo di attività, incontri e visioni entra ufficialmente nel patrimonio culturale nazionale: l'Archivio storico del Giffoni Film Festival ha ottenuto la Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. U - facebook.com facebook Icaro simbolo della 56/a edizione del Giffoni Film Festival. Dal 17 al 25 luglio, previsti oltre 5 mila giurati da 40 nazioni e 500 città italiane #ANSA x.com