Estate 2026 | Cabras diventa polo culturale con 3 festival unici

Per l’estate del 2026, il territorio del Sinis si prepara a ospitare tre festival dedicati alla cultura e all’archeologia. La Fondazione Mont’e Prama ha annunciato un calendario di eventi che si svolgeranno tra giugno e agosto, trasformando Cabras in un punto di riferimento per gli appassionati di questi settori. Le iniziative sono state progettate per coinvolgere il pubblico locale e i visitatori.

L’estate del 2026 si preannuncia densa di eventi culturali e archeologici nel territorio del Sinis, con la Fondazione Mont’e Prama che ha appena svelato un calendario fitto di appuntamenti da giugno ad agosto. Tra concerti, rassegne letterarie e festival dedicati ai beni culturali, Cabras si prepara a diventare un polo attrattivo di livello internazionale grazie a una programmazione che intreccia storia e intrattenimento moderno. Il presidente Muroni ha confermato che l’obiettivo è valorizzare il patrimonio locale attraverso iniziative come l’Archeobeer Fest, I Giganti dell’Arte e i vari festival tematici, trasformando siti archeologici in palcoscenici viventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Estate 2026: Cabras diventa polo culturale con 3 festival unici Articoli correlati Ex Banca d’Italia diventa polo culturale UniMe, la città accoglie un nuovo spazio di studio e ricercaUn edificio simbolo della città torna a nuova vita: stamane è stato inaugurato il Polo Culturale dell’Università di Messina di Piazza Cavallotti,... Nasce a Roma il primo Centro pubblico della Fotografia: il Mattatoio di Testaccio diventa polo culturale internazionaleRoma compie un passo storico nel panorama culturale cittadino e nazionale con la nascita del primo Centro pubblico della Fotografia.