Latina auto investe bicicletta ad Aprilia | morta 14enne

Notizia in breve

Una ragazza di 14 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre viaggiava in bicicletta ad Aprilia, in provincia di Latina. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e sono in corso verifiche sulle cause. La vittima si trovava sulla strada al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.