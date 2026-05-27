Latina auto investe bicicletta ad Aprilia | morta 14enne

Da webmagazine24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazza di 14 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre viaggiava in bicicletta ad Aprilia, in provincia di Latina. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e sono in corso verifiche sulle cause. La vittima si trovava sulla strada al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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(Adnkronos) – Aveva 14 anni la ragazzina morta in un incidente nel pomeriggio di oggi ad Aprilia, in provincia di Latina. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15:30. Secondo quanto si apprende, la 14enne era in sella alla sua bici e si stava immettendo da via Tesino nella centrale via del Genio Civile quando è stata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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