Anziane attraversano per andare al supermercato ad Atri auto le investe | morta una 79enne ricoverata l'amica

Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada con un’amica di 75 anni. L’incidente è avvenuto ad Atri, vicino a un supermercato. L’auto coinvolta si è fermata subito, ma per la 79enne non c’è stato nulla da fare. La donna di 75 anni è stata ricoverata in ospedale con ferite di media gravità.

Gabriella Pelusi, 79 anni, è stata investita ad Atri mentre attraversava la strada con un'amica 75enne. Pelusi è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, mentre l'amica è ricoverata in prognosi riservata. Il conducente della vettura è stato sottoposto ad alcol test. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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