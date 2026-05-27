Latina auto investe bici | muore bimba di 14 anni
Nel pomeriggio ad Aprilia, in via del Genio Civile, un’auto ha investito una bambina di 14 anni mentre era in bicicletta. La ragazza è deceduta a seguito dell’incidente. L’incidente si è verificato tra le province di Roma e Latina. La dinamica precisa dell’accaduto non è ancora stata resa nota. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulla vicenda.
Tragedia nel pomeriggio ad Aprilia, in via del Genio Civile, tra le province di Roma e Latina dove una bambina di 14 anni, secondo quanto apprende LaPresse di probabile etnia roma, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Alla guida della vettura una donna, che si è fermata dopo l’impatto a prestare soccorso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, arrivati con ambulanza ed elisoccorso, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La conducente è stata sottoposta agli accertamenti previsti, tra alcol test e narcotest. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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