Latina auto investe bici | muore bimba di 14 anni

Notizia in breve

Nel pomeriggio ad Aprilia, in via del Genio Civile, un’auto ha investito una bambina di 14 anni mentre era in bicicletta. La ragazza è deceduta a seguito dell’incidente. L’incidente si è verificato tra le province di Roma e Latina. La dinamica precisa dell’accaduto non è ancora stata resa nota. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulla vicenda.