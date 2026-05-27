Aprilia bambina di 11 anni muore dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bici

Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bicicletta, nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina. La piccola si trovava sulla strada quando è stata colpita dal veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un’auto: è morta questo pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, una bambina di 11 anni. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 15.30 l’11enne, in sella alla sua bici, si stava immettendo da via Tesino nella centrale via del Genio Civile. Lì è stata investita da una donna italiana 56enne alla guida di una Citroen C1. L’automobilista si è fermata dopo l’impatto a prestare soccorso. Dopo l’incidente sono immediatamente giunti sul posto i soccorritori del 118, intervenuti anche con un ‘eliambulanza ma, nonostante la tempestività, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della piccola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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