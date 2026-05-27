Il sindaco e il comandante sono finiti in ospedale dopo un confronto acceso in municipio. La discussione è degenerata in una colluttazione, che ha portato al ricovero di entrambi. Durante l'incontro, il comandante ha registrato la riunione senza aver ricevuto l'autorizzazione, anche se non sono stati resi noti i dettagli sulle modalità della registrazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle circostanze della registrazione non autorizzata.

? Punti chiave Cosa ha scatenato la violenta aggressione fisica tra le due autorità?. Come ha fatto il comandante a registrare l'incontro senza autorizzazione?. Chi sono i testimoni presenti nella stanza durante lo scontro?. Quali saranno le conseguenze legali per la gestione della Polizia locale?.? In Breve Consigliere Salvatore Colacicco presente durante il colloquio nel municipio di Laterza.. Cristella ha ottenuto il 43,36% dei voti dopo 16 anni di assenza.. Soggetto Frigiola accusato di aver tentato registrazione audio non autorizzata in riunione.. Soggetti trasportati al reparto di cardiologia dell'ospedale di Castellaneta per accertamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laterza, scontro in municipio: sindaco e comandante in ospedale

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