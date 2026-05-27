Il sindaco neoeletto e il comandante della polizia locale sono finiti in ospedale dopo una lite. La discussione sarebbe iniziata da un sospetto del primo, che accusava il secondo di utilizzare un registratore nascosto. Nei momenti successivi, entrambi sono stati trasportati in ospedale. Le condizioni di uno dei due risultano più gravi rispetto all’altro. La dinamica e le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Il sindaco riteneva che il comandante della polizia locale stesse usando un registratore nascosto. Così si è generata in municipio la lite fra Giuseppe Cristella, eletto ieri primo cittadino di Laterza, e Sandro Frigiols, comandante dei vigili urbani Lite finita molto male: sono stati trasportati tutti e due all’ospedale di Castellaneta. Le condizioni di Cristella sembrano meno lievi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Laterza: lite tra sindaco neoeletto e comandante della polizia locale, finiscono entrambi all’ospedale Più gravi le condizioni di Giuseppe Cristella

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