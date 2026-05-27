Laterza lite furibonda tra il sindaco appena eletto e il comandante della Polizia locale | entrambi in ospedale

Il sindaco appena eletto e il comandante della Polizia locale si sono affrontati in una lite furibonda, che ha portato entrambi in ospedale. La discussione è degenerata e ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. La vicenda sta facendo discutere nella comunità locale. La polizia sta indagando sui motivi dell'acceso diverbio.

Lo scontro tra il primo cittadino Giuseppe Cristella e Sandro Frigiola ha reso necessario l'intervento dei carabinieri. Entrambi sono stati ricoverati nell'ospedale "San Pio" di Castellaneta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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