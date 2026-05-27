Durante un incontro nel municipio di Laterza, il neo sindaco e il capo municipale sono stati coinvolti in un alterco che è degenerato in violenza. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. La discussione si è intensificata improvvisamente, portando a un confronto fisico tra i due. Nessuno dei due ha rilasciato commenti ufficiali sulle circostanze dello scontro.

Lite durante un incontro istituzionale nel municipio di Laterza, in provincia di Taranto. Intervengono i carabinieri: il sindaco Cristella ricoverato dopo un malore, escluso al momento il contatto fisico Nel giorno che avrebbe dovuto segnare l’inizio del nuovo corso amministrativo a Laterza, nel Tarantino, il clima politico si è improvvisamente trasformato in tensione e caos.Un acceso confronto tra il neo eletto sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia locale Sandro Frigiola è infatti degeneratoal punto da richiedere l’intervento dei carabinieri e il successivo trasferimento di entrambi in ospedale. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi all’interno del municipio di Laterza, pochi giorni dopo la vittoria elettorale di Cristella, tornato alla guida del Comune dopo sedici anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Laterza, scontro in Comune tra neo sindaco e capo Municipale: entrambi in ospedale

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