Laterza scontro in Comune tra neo sindaco e capo Municipale | entrambi in ospedale

Da ildifforme.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un incontro nel municipio di Laterza, il neo sindaco e il capo municipale sono stati coinvolti in un alterco che è degenerato in violenza. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. La discussione si è intensificata improvvisamente, portando a un confronto fisico tra i due. Nessuno dei due ha rilasciato commenti ufficiali sulle circostanze dello scontro.

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Lite durante un incontro istituzionale nel municipio di Laterza, in provincia di Taranto. Intervengono i carabinieri: il sindaco Cristella ricoverato dopo un malore, escluso al momento il contatto fisico Nel giorno che avrebbe dovuto segnare l’inizio del nuovo corso amministrativo a Laterza, nel Tarantino, il clima politico si è improvvisamente trasformato in tensione e caos.Un acceso confronto tra il neo eletto sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia locale Sandro Frigiola è infatti degeneratoal punto da richiedere l’intervento dei carabinieri e il successivo trasferimento di entrambi in ospedale. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi all’interno del municipio di Laterza, pochi giorni dopo la vittoria elettorale di Cristella, tornato alla guida del Comune dopo sedici anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

laterza scontro in comune tra neo sindaco e capo municipale entrambi in ospedale
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