Il sindaco neoeletto e il comandante della polizia locale sono finiti all’ospedale dopo una lite avvenuta tra di loro. Le condizioni più serie sono quelle del comandante, che ha riportato ferite più gravi. La disputa è nata quando il sindaco ha accusato il comandante di utilizzare un registratore nascosto. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra le due figure, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’alterco.

Il sindaco riteneva che il comandante della polizia locale stesse usando un registratore nascosto. Così si è generata in municipio la lite fra Giuseppe Cristella, eletto ieri primo cittadino di Laterza, e Sandro Frigiols, comandante dei vigili urbani Lite finita molto male: sono stati trasportati tutti e due all’ospedale di Castellaneta. Le condizioni di Cristella sembrano meno lievi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Laterza: lite fra sindaco neoeletto e comandante della polizia locale, finiscono entrambi all’ospedale Più gravi le condizioni di Giuseppe Cristella

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Laterza: lite tra sindaco neoeletto e comandante della polizia locale, finiscono entrambi all’ospedale Più gravi le condizioni di Giuseppe CristellaIl sindaco neoeletto e il comandante della polizia locale sono finiti in ospedale dopo una lite.

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