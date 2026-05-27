Laterza il sindaco vince e si fa trainare da un cavallo | esplode la rissa col vigile

Da liberoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Laterza ha vinto le elezioni e si è fatto trainare da un cavallo durante la cerimonia di inaugurazione del terzo mandato. In seguito, è scoppiata una rissa tra il primo cittadino e un vigile urbano, coinvolgendo altri presenti. La scena si è svolta davanti a testimoni e ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle conseguenze legali o sui motivi dello scontro.

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Il terzo mandato da sindaco di Laterza (Taranto) di Giuseppe Cristella è iniziato in modo decisamente movimentato. Dopo la singolare celebrazione dell’elezione con un carretto trainato da un cavallo bianco – a 16 anni dalla sua ultima esperienza da primo cittadino – il neoeletto sindaco è finito al centro di una violenta lite con il comandante della polizia locale, Sandro Frigola.La discussione è scoppiata negli uffici comunali durante un colloquio istituzionale. Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nato un alterco, tanto che entrambi sono stati accompagnati in ospedale al San Pio di Castellaneta per accertamenti. I carabinieri della stazione locale stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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