Alex Schwazer fa l’impresa a 41 anni | vince la maratona di marcia col record italiano da omologare

Alex Schwazer, atleta italiano di 41 anni, ha vinto la maratona di marcia disputata a Kelsterbach, vicino Francoforte, fermando il cronometro a 3 ore, 1 minuto e 55 secondi. La prova si è svolta nelle ultime ore e rappresenta un risultato importante nella carriera dell’atleta, con il record italiano da ufficializzare. La competizione ha visto la partecipazione di vari marciatori provenienti da diverse nazioni.