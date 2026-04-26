Alex Schwazer fa l’impresa a 41 anni | vince la maratona di marcia col record italiano da omologare
Alex Schwazer, atleta italiano di 41 anni, ha vinto la maratona di marcia disputata a Kelsterbach, vicino Francoforte, fermando il cronometro a 3 ore, 1 minuto e 55 secondi. La prova si è svolta nelle ultime ore e rappresenta un risultato importante nella carriera dell’atleta, con il record italiano da ufficializzare. La competizione ha visto la partecipazione di vari marciatori provenienti da diverse nazioni.
Alex Schwazer ha vinto la maratona di marcia a Kelsterbach, vicino Francoforte, con il tempo di 3:01:55. È la miglior prestazione italiana sulla nuova distanza dei 42,195 km, ma il record sarà ufficializzato solo a fine 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
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