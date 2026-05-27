L'assurda difesa di Delmastro in Antimafia | Finii in società con Caroccia per fare un locale carino

Durante un’audizione in commissione Antimafia, l’ex sottosegretario alla Giustizia ha dichiarato di essere finito in società con un imprenditore per aprire un locale più accattivante, spiegando che l’imprenditore gli aveva detto che il locale originario era troppo grande. La sua versione dei fatti è stata fornita in risposta alle domande sui rapporti con l’imprenditore coinvolto. L’ex sottosegretario si è dimesso in seguito al caso che ha coinvolto la gestione di una bisteccheria.

L'ex sottosegretario alla Giustizia Delamstro, che si è dimesso dopo il caso bisteccheria, ieri ha risposto in commissione Antimafia fornendo la sua ricostruzione dei fatti: "Caroccia mi spiegava che il locale era troppo grande e voleva fare una cosa più carina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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