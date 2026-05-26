Caso Bisteccheria d' Italia Delmastro | Non sapevo chi fosse Caroccia Finii nel locale perché era carino

In un'intervista, un politico ha affermato di non conoscere la persona associata alla gestione di una bisteccheria coinvolta in un'indagine. Ha spiegato di aver visitato il locale per la prima volta dopo alcuni mesi, senza ricevere consigli e perché trovava la struttura attraente. Ha aggiunto di non ricordare se abbia scelto il locale tramite app di prenotazione, ma ha sottolineato che era molto frequentato.

“Nessuno mi ha consigliato il locale. Non ricordo se consultando le app, ci siamo fermati lì ma era comunque pieno: aveva una struttura simpatica e così dopo qualche mese ci finii per la prima volta”. Sono le parole di Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, durante l'audizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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