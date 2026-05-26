In aula, un imputato ha spiegato di essere entrato nel ristorante Le Cinque Forchette perché trovava il locale bello. La sua presenza nel locale dei Caroccia è stata motivata esclusivamente dall’attrattiva estetica del luogo, senza altri dettagli o riferimenti a motivi diversi. La conversazione si è concentrata sulla motivazione dell’accesso al locale, senza ulteriori approfondimenti o coinvolgimenti emotivi.

Ascoltato in Antimafia in merito alla sua partecipazione nel ristorante Le Cinque Forchette assieme alla figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan Senese, l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha dichiarato di essere finito per la prima volta nel locale perché « aveva una struttura simpatica ». Precisando, inoltre, di essere stato all’oscuro delle vicissitudini giudiziarie di Caroccia. Andrea Delmastro e Mauro Caroccia (TIKTOKBISTECCHERIA DA BAFFO). Delmastro: «Se avessi saputo non ci avrei fatto una società». «Nessuno mi ha consigliato il locale. Non... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delmastro in Antimafia: «Finii nel locale dei Caroccia perché era carino»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Delmastro nei guai per due nuove foto: due mesi fa era ancora nel locale di CarocciaIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si trova al centro di nuove polemiche dopo la pubblicazione di due foto risalenti a giugno.

Leggi anche: Caso Delmastro, un video con Caroccia al lavoro nel locale da condannato smentirebbe il sottosegretario di FdI

Argomenti più discussi: Delmastro, 'finii nel locale dei Caroccia perché era carino'; La difesa di Delmastro in Antimafia si aggrappa all'ingenuità: Non sapevo nulla.

Antimafia, Delmastro: Finii dai Carroccia perché era un locale carino, dovevo googlare x.com

Delmastro, 'finii nel locale dei Caroccia perché era carino'(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nessuno mi ha consigliato il locale. Non ricordo se consultando le app, ci siamo fermati lì ma era comunque pieno: aveva una struttura simpatica e così dopo qualche mese ci fi ... corrieredellosport.it

Delmastro in Antimafia: Finii nel locale dei Caroccia perché era carinoDelmastro in Antimafia: Finii nel locale dei Caroccia perché era carino. Se avessi saputo non ci avrei fatto una società. lettera43.it