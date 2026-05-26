Delmastro in Antimafia | Finii nel locale dei Caroccia perché era carino
In aula, un imputato ha spiegato di essere entrato nel ristorante Le Cinque Forchette perché trovava il locale bello. La sua presenza nel locale dei Caroccia è stata motivata esclusivamente dall’attrattiva estetica del luogo, senza altri dettagli o riferimenti a motivi diversi. La conversazione si è concentrata sulla motivazione dell’accesso al locale, senza ulteriori approfondimenti o coinvolgimenti emotivi.
Ascoltato in Antimafia in merito alla sua partecipazione nel ristorante Le Cinque Forchette assieme alla figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan Senese, l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha dichiarato di essere finito per la prima volta nel locale perché « aveva una struttura simpatica ». Precisando, inoltre, di essere stato all’oscuro delle vicissitudini giudiziarie di Caroccia. Andrea Delmastro e Mauro Caroccia (TIKTOKBISTECCHERIA DA BAFFO). Delmastro: «Se avessi saputo non ci avrei fatto una società». «Nessuno mi ha consigliato il locale. Non... 🔗 Leggi su Lettera43.it
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Nessuno mi ha consigliato il locale. Non ricordo se consultando le app, ci siamo fermati lì ma era comunque pieno: aveva una struttura simpatica e così dopo qualche mese ci finii per la prima volta. Ovviamente se avessi saputo non ci avrei fatto una società facebook
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