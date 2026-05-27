L' associazione Amos Partenio a Baiano un altro successo per la prevenzione in rosa

Notizia in breve

A Baiano, l’associazione Amos Partenio ha organizzato un pomeriggio dedicato alla prevenzione in rosa, allestendo ambulatori per visite gratuite. L’evento si inserisce in un ciclo di iniziative che anticipano la quarta edizione di una manifestazione prevista per il 31 maggio 2026 a Pietrelcina. La giornata di ieri ha visto la partecipazione di molte persone interessate a controlli e screening gratuiti, in un contesto di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie femminili.