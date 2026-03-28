Amos Partenio ad Altavilla Irpina | grande successo a Villa Rossi per la prevenzione in rosa

Venerdì 27 marzo, ad Altavilla Irpina, presso Villa Rossi, si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione in rosa organizzata da Amos Partenio. Durante l’evento, sono stati allestiti ambulatori per visite senologiche gratuite e ecografie, con la partecipazione del senologo dottor Carlo Iannace. L'iniziativa ha attirato numerosi cittadini interessati a effettuare controlli di prevenzione.

Nuova tappa infrasettimanale per la prevenzione in rosa targata Amos Partenio. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 marzo, presso Villa Rossi, ad Altavilla Irpina, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace e le ecografie mammarie dall’ecografista dottor Michele Capozzi. È a loro che vanno, come sempre, i ringraziamenti dell’Amos Partenio, per il prezioso operato volontario che svolgono sul territorio. Grande partecipazione anche in questa tappa della prevenzione in rosa. Tante le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, confermando l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione portata avanti sul territorio irpino, e non solo, dal dottore Carlo Iannace insieme alle associazioni di volontariato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Amos Partenio ad Altavilla Irpina: grande successo a Villa Rossi per la prevenzione in rosa Articoli correlati Amos Partenio, a Mugnano del Cardinale successo per la prevenzione in rosaTante le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti, confermando l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione portata avanti sul territorio... Prevenzione in rosa a Tuoro di Roccabascerana: successo della giornata Amos PartenioPomeriggio dedicato alle visite gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace e dalla cardiologa dottoressa Simona Covino. Contenuti e approfondimenti su Amos Partenio Argomenti discussi: Salute in movimento, i camper della prevenzione dell'ASL di Avellino fanno tappa a Frigento. Amos Partenio ad Altavilla Irpina: successo con la prevenzione rosaTappa infrasettimanale per le visite senologiche gratuite ... msn.com Amos Partenio a San Martino Valle Caudina, nuova tappa per la prevenzione in rosaLa prevenzione in rosa di Amos Partenio non si ferma mai. Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo, ha fatto tappa a San Martino Valle Caudina. Presso il Villino del Balzo sono stati allestiti gli am ... irpinianews.it