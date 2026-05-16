Amos Partenio a Mercogliano | ancora successo per la prevenzione in rosa
Nel pomeriggio di ieri, a Mercogliano, si è svolta una nuova tappa dell'iniziativa di prevenzione in rosa organizzata da Amos Partenio. Gli ambulatori temporanei sono stati allestiti all’interno della sede di Torelli della Caritas diocesana, che ha messo a disposizione gli spazi. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini che hanno potuto sottoporsi a visite gratuite, grazie alla collaborazione del parroco locale. L’evento si inserisce in un programma di sensibilizzazione sulla salute femminile.
Nuova tappa, nel pomeriggio di ieri a Mercogliano, per la prevenzione in rosa di Amos Partenio. Ad ospitare gli ambulatori per le visite gratuite i locali della sede di Torelli della Caritas diocesana, grazie alla disponibilità del parroco Don Modestino Limone.Specialisti in campo per la salute. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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