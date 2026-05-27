La Corte d’Appello di Napoli ha prosciolto tre uomini di Montesarchio da accuse di lesioni personali e minacce pluriaggravate, tra cui l’uso di armi e la collaborazione tra più persone. La decisione ha ribaltato il verdetto di primo grado. I tre erano coinvolti in un procedimento penale legato a minacce e aggressioni. La corte ha accertato l’assenza di elementi sufficienti per condannare.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte d’Appello di Napoli ha disposto il proscioglimento nei confronti di tre uomini di Montesarchio, imputati in un procedimento per lesioni personali e minacce pluriaggravate dall’uso di armi e dalla presunta azione commessa in concorso da più persone. Si tratta di Paolo Taverna, 38 anni, Enrico De Mizio, 40 anni, e Angelo Ciotta, 44 anni, tutti difesi dall’avvocato Vittorio Fucci, inizialmente condannati a 1 anno e 2 mesi di reclusione per lesioni personali e minacce pluriaggravate. Secondo l’impianto accusatorio, gli imputati avrebbero agito con più azioni esecutive riconducibili a un medesimo disegno criminoso, minacciando un uomo di Bucciano con la frase: “ Lascia stare quella sennò ti sparo, hai capito che ti sparo”, e colpendolo successivamente con un bastone, provocandogli lesioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Lascia stare quella sennò ti sparo”: la Corte d’Appello ribalta il primo grado, tre prosciolti

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