Acquisto di un palazzo a Londra la corte d’appello vaticana annulla il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu

La corte d’appello vaticana ha deciso di annullare il primo grado del processo contro il cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna riguardo all’acquisto di un palazzo a Londra. La decisione riguarda il procedimento giudiziario in corso e riguarda le persone coinvolte in questa vicenda. La vicenda si concentra sulla compravendita immobiliare avvenuta nella capitale britannica.