Acquisto di un palazzo a Londra la corte d’appello vaticana annulla il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu
La corte d’appello vaticana ha deciso di annullare il primo grado del processo contro il cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna riguardo all’acquisto di un palazzo a Londra. La decisione riguarda il procedimento giudiziario in corso e riguarda le persone coinvolte in questa vicenda. La vicenda si concentra sulla compravendita immobiliare avvenuta nella capitale britannica.
La Corte d’Appello vaticana ha annullato il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna per l’acquisto di un palazzo a Londra. Sono stati riconosciuti errori procedurali. La Corte “non dichiara la nullità complessiva dell’intero giudizio di promo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti tanto nei confronti degli imputati che delle parti civili e del giudice di secondo grado”, scrivono i giudici della Corte di Appello della Santa Sede. “Analogalmente, nel nuovo dibattimento non potrà essere messa in discussione la responsabilità degli imputati prosciolti”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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