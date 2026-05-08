Omicidio Diabolik assolto Raul Esteban Calderon dalla Corte d’Appello dopo la condanna in primo grado

La Corte d’Appello ha assolto Raul Esteban Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli. Calderon, noto come Diabolik e leader degli “Irriducibili”, era stato condannato in primo grado. La decisione arriva dopo il procedimento di secondo grado, che ha portato all’assoluzione dell’imputato. La vicenda riguarda un episodio di omicidio avvenuto in passato e coinvolge anche figure di spicco nel mondo del tifo organizzato.

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Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, oltre che leader degli “Irriducibili” e noto come Diabolik, è stato assolto. La vittima era stata uccisa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. Il il pm della Dda di Roma Francesco Cascini, assieme ai sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino, avevano chiesto di confermare l’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso il 16 febbraio scorso, che non era stata riconosciuta in primo grado. Alla fine, i magistrati della Corte d’Appello hanno deciso di assolverlo con la formula per non aver commesso il fatto. Assolto Raul Esteban Calderon, indagato per l’omicidio di Diabolik a Roma.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Omicidio Diabolik, assolto Raul Esteban Calderon dalla Corte d’Appello dopo la condanna in primo grado Notizie correlate Omicidio Diabolik: assolto in appello Raul Calderon. In primo grado era stato condannato all’ergastoloRoma, 8 maggio 2026 – Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili della... Raul Esteban Calderon assolto in appello per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” PiscitelliNon è stato Raul Esteban Calderon a uccidere Fabrizio Piscitelli, l’ex capoultras della Lazio e considerato un narcotrafficante noto come Diabolik. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rina Bussone e il suo ruolo nell'omicidio di Diabolik: M'hai rubato la pistola per ucciderlo; Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Giro d’Italia, la prima tappa Nessebar-Burgas: il percorso e dove vederla in tv; Le imprese innovative del Lazio crescono nella Silicon Valley. Omicidio Diabolik, la svolta: Calderon assolto in Appello dopo l'ergastolo in primo gradoÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... ilgazzettino.it Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer CalderonIn seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come Diabolik. Piscitelli ... tg24.sky.it Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, ex capo del tifo organizzato della Lazio x.com Omicidio Fabrizio Piscitelli "Diabolik": assolto in appello il presunto killer Raúl Esteban Calderón Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook