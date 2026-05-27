Le accuse federali contro un laboratorio biologico installato in una casa vacanze sono state archiviate. La proprietà dell’immobile è collegata a un’indagine sulla frode relativa ai test Covid. Il laboratorio, situato in un’abitazione privata, svolgeva attività di analisi e test biologici senza autorizzazioni ufficiali. La procura ha concluso che non ci sono elementi sufficienti per procedere con l’accusa, chiudendo il caso senza ulteriori sviluppi legali.

? Domande chiave Chi è il proprietario della casa legato alla frode dei test Covid?. Come faceva un laboratorio biologico a operare in una casa vacanze?. Perché le accuse federali contro l'israeliano sono state archiviate improvvisamente?. Quali armi sono state sequestrate durante il raid con le tute protettive?.? In Breve Jia Bei Zhu è stata condannata per frode su un milione di test Covid.. Udienza locale per lo smaltimento rifiuti fissata il 4 giugno a Las Vegas.. Tulsi Gabbard avvia revisione su oltre 120 laboratori finanziati dai contribuenti.. Il raid del 31 gennaio 2026 ha sequestrato vaccini e armi da fuoco.. Le accuse federali contro Ori Solomon, israeliano accusato di aver gestito un laboratorio biologico illegale in una casa vacanze di Las Vegas, sono state archiviate senza pregiudizio dalle autorità statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Las Vegas, archiviate accuse federali per il biolab nella casa vacanze

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