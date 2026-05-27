Cittadino israeliano gestiva biolab illegale a Las Vegas archiviate le accuse federali Polemiche negli Usa
Le autorità statunitensi hanno archiviato le accuse federali contro un cittadino israeliano sospettato di gestire un laboratorio biologico illegale a Las Vegas. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti e polemiche negli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o procedimenti giudiziari successivi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, alimentando discussioni su sicurezza e regolamentazioni nel settore biotecnologico.
Una notizia di cronaca sconcertante, che sta facendo molto discutere il mondo dei media indipendenti (e non). Si tratta della svolta clamorosa nel caso del laboratorio biologico illegale scoperto in una casa vacanze di Las Vegas lo scorso gennaio. Ori Solomon, il property manager arrestato per la gestione dell’immobile che ospitava quello che gli inquirenti hanno definito un «biolab non autorizzato», non dovrà più rispondere delle accuse a livello federale. Secondo quanto appreso da KTNV, i capi d’imputazione federali nei confronti di Solomon sono stati archiviati senza pregiudizio, cioè con possibilità di essere riproposti in futuro. Tuttavia, il manager deve ancora affrontare un’accusa penale nella contea di Clark per smaltimento illegale di rifiuti pericolosi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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