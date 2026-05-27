cittadino israeliano gestiva biolab illegale a las vegas archiviate le accuse federali polemiche negli usa

Notizia in breve

Le autorità statunitensi hanno archiviato le accuse federali contro un cittadino israeliano sospettato di gestire un laboratorio biologico illegale a Las Vegas. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti e polemiche negli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o procedimenti giudiziari successivi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, alimentando discussioni su sicurezza e regolamentazioni nel settore biotecnologico.