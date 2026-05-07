In attesa delle nozze con Fabio Stefanini la cestista e influencer festeggia con le amiche nella scintillante Las Vegas

Prima di convolare a nozze con il suo promesso, la cestista e influencer ha trascorso qualche giorno a Las Vegas insieme alle amiche. La città, nota per il suo stile di vita vivace e le luci sfavillanti, è stata il luogo scelto per festeggiare l’evento. Le immagini condivise sui social mostrano momenti di allegria e svago, tra locali, spettacoli e atmosfere glamour.

Q uello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. E forse non esiste davvero città migliore per chi cerca divertimento, lusso e un pizzico di follia. Sarà anche per questo che Valentina Vignali, in vista del matrimonio di giugno con Fabio Stefanini, ha scelto proprio Las Vegas come cornice per il suo addio al nubilato. Anche se probabilmente non ha rivelato tutto, la cestista e influencer ha pubblicato sui social un assaggio di quella che è stata a tutti gli effetti una settimana brava a Las Vegas. Abiti da sposa particolari PE2025. guarda le foto Pool party, brindisi e look ironici. Tra pool party, serate in discoteca e qualche tappa al casinò, Valentina Vignali ha vissuto insieme a suo gruppo di amiche giornate intense e spensierate.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In attesa delle nozze con Fabio Stefanini, la cestista e influencer festeggia con le amiche nella scintillante Las Vegas Notizie correlate Zendaya diventa testimone di nozze a Las Vegas: i video virali lasciano tutti senza paroleZendaya ha sorpreso una coppia durante un matrimonio a Las Vegas, trasformando una cerimonia reale in un evento legato al cinema. Leggi anche: In attesa del sequel "Amori & incantesimi 2", le attrici sfoggiano look witchy e magnetici al CinemaCon di Las Vegas