Tra oggi e domani si registrerà il picco del primo caldo stagionale, secondo MeteoLive. Le temperature aumenteranno significativamente nelle ore diurne, raggiungendo i valori più elevati della stagione. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con poche variazioni nelle temperature rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste precipitazioni o cambiamenti climatici rilevanti in questa fase.

Tra oggi e domani ci sarà l'apice del primo caldo stagionale secondo MeteoLive. Avremo inoltre l’aggravante dell’aumento del tasso di umidità, che renderà il caldo a tratti opprimente, specie sulle pianure del nord. Infatti il caldo sarà presente anche al Sud specie sulla Puglia e sulla Lucania, con il termometro che potrebbe arrampicarsi fino a 34°. Si starà meglio solo in prossimità delle aree montuose e localmente sui tratti di costa non soggetti a compressione adiabatica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’apice del primo caldo stagionale tra oggi e domani

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