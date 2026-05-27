L' analisi Palmara | L’8,2% delle preferenze e 3 seggi sono un risultato che ci inorgoglisce

Da reggiotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'analisi di Palmara indica che il partito ha ottenuto l’8,2% delle preferenze e tre seggi nelle elezioni. Dopo dodici anni, si afferma che i cittadini hanno riconosciuto la natura della sinistra come portatrice di slogan e falsità. La dichiarazione sottolinea un senso di soddisfazione per il risultato raggiunto.

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“Finalmente!! Ci sono voluti 12 lunghi anni ma alla fine i reggini hanno capito quanto la sinistra sia solo un contenitore di slogan e di falsità”. Con queste parole Italo Palmara, presidente di Reggio Futura, a scrutini quasi completati, fa un'analisi del voto espresso alle amministrative. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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