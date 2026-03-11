A poco più di due mesi dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, i consiglieri comunali iniziano a fare le prime mosse per conquistare preferenze sul territorio. Le strategie dei candidati si stanno sviluppando in modo visibile, con alcune scelte che stanno già attirando l’attenzione degli elettori. Le operazioni di campagna si stanno intensificando e si preparano le prime mosse ufficiali.

A poco più di due mesi dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, non si muovono soltanto i partiti. A essere in fermento è anche il mondo dei consiglieri comunali, soprattutto quelli eletti a giugno 2024 nelle liste civiche che avevano sostenuto i candidati sindaco. Un esercito di ’portatori di preferenze’ che adesso torna appetibile per chi è alla ricerca di voti e di candidati da schierare nelle nuove liste. Alle amministrative che avevano portato alla vittoria di Ilaria Bugetti, accanto ai partiti tradizionali erano scese in campo diverse civiche: La Forza del Noi (5,66%) e Questa è Prato (4,46%) entrambe a sostegno del centrosinistra,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglieri comunali. Portafogli di preferenze. Ci sono le prime mosse

Articoli correlati

Elezioni, le prime mosse del Pd. Il partito blinda le candidature di Sadegholvaad e Foronchi: "Non ci sono problemi sul bis"Jamil Sadegholvaad, Daniela Angelini e Franca Foronchi stanno facendo un lavoro enorme e sono tutti sindaci al primo mandato.

Probabili formazioni Napoli Torino, ancora emergenza azzurra: le mosse di Conte e D’Aversa per il match. Ci sono delle sorprese!Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.

Approfondimenti e contenuti su Consiglieri comunali Portafogli di...

Temi più discussi: Consiglieri comunali. Portafogli di preferenze. Ci sono le prime mosse; Riceve per posta il portafogli rubato due anni fa: il pacco arriva dalla Germania; Seguono una famiglia di turisti brasiliani, aprono lo zainetto e tirano fuori il portafogli (ma gli agenti le stavano pedinando)....; Corriere Gls derubato mentre consegna i pacchi: Nel borsello erano contenuti tutti i documenti, il portafoglio e il telefono.

Salento, ritrovano un portafogli pieno di contanti e lo restituiscono. «Questi ragazzi ci hanno dato una lezione di vita»Un portafogli con denaro e documenti smarrito nella villa comunale di Minervino di Lecce, nel Salento, si è trasformato in una bellissima storia di onestà. A ritrovarlo è stato un gruppo di ragazzini ... quotidianodipuglia.it

Bimbi trovano portafogli pieno di soldi mentre giocano al parco e lo restituiscono: «Una lezione di vita»Un portafogli con denaro e documenti smarrito nella villa comunale di Minervino di Lecce, nel Salento, si è trasformato in una bellissima storia di onestà. A ritrovarlo è stato un gruppo di ragazzini ... ilmattino.it

I Carabinieri della stazione Parma Centro hanno denunciato un uomo straniero di 36 anni, senza fissa dimora, ritenuto presunto responsabile del furto di un portafogli all’interno di un residence del centro. Il fatto risale al 6 novembre, quando un turista 70enne, - facebook.com facebook

Vale la pena adottare strategie di difesa dei portafogli Sì, ma senza vendere tutto in modo indiscriminato. Ce ne ha parlato Marco Piersimoni di Pictet Asset Management, sottolineando come dollaro e franco svizzero possano giocare un ruolo chiave nella pro x.com