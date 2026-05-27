Gideon Rose, ex direttore di Foreign Affairs, compara il conflitto in Ucraina e le tensioni con l’Iran a guerre storiche come il Vietnam e la Corea, sostenendo che il modo in cui vengono combattute riflette metodi ormai datati. La sua analisi si focalizza sulle caratteristiche delle operazioni militari e sulle implicazioni di lungo termine di questi conflitti, evidenziando come le strategie adottate siano radicate in modelli ormai superati.

Gideon Rose, già direttore di Foreign Affairs, non si limita ad analizzare la geopolitica: ne legge le cicatrici. La sua tesi è tanto lucida quanto provocatoria: le guerre che incendiano il 2026 non sono eventi inediti, ma repliche di un copione già scritto. Per Rose, i leader mondiali sono convinti di guidare la storia, ma in realtà sono prigionieri di strutture belliche che ne vincolano le scelte. Ignorare questi schemi significa condannarsi a ripetere gli errori dei propri predecessori. Il parallelo più inquietante riguarda l’Iran, che Rose descrive come il “Vietnam del XXI secolo”. La traiettoria di Donald Trump oggi ricorda quella di Lyndon Johnson nel 1963: un presidente trascinato in un conflitto nel tentativo di neutralizzare una minaccia crescente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’analisi di Gideon Rose (Foreign Affairs): Iran e Ucraina come Vietnam e Corea, la guerra è roba vecchia

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