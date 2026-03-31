In un clima di tensione crescente, le minacce di un’escalation militare vengono lanciate contro l’Iran. Un ex presidente ha dichiarato che, in caso di mancato rispetto delle richieste, si potrebbe ricorrere a bombardamenti su industrie e impianti di desalinizzazione, oltre che a interventi sulle risorse energetiche del paese. La situazione richiama analogie con i conflitti storici del passato, suscitando preoccupazioni a livello internazionale.

Trump ha minacciato sostanzialmente di eradicare la vita in Iran, se non cede. Infatti, oltre alle risorse energetiche, si dice pronto a bombardare le industrie e gli impianti di desalinizzazione. Insieme alle minacce, l’aggiunta solita, che i negoziati procedono e l’accordo è vicino. Impossibile, da tali dichiarazioni farneticanti e criminali, trarre suggerimenti sul futuro. Quel che è certo è i marines sono arrivati in Medio oriente insieme alle forze di intervento rapido. Obiettivo di questo, ad oggi eventuale, folle attacco di terra, sarebbe l’isola di Kharg, snodo chiave del petrolio iraniano, e il prelevamento dell’uranio arricchito nascosto in qualche località segreta, forse tumulato sottoterra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I parallelismi tra la guerra all’Iran e quella del Vietnam

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