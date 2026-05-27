L'ambasciatrice di Francia a Napoli ha dichiarato che la città è molto cambiata rispetto alla sua prima visita da quando è arrivata nel ruolo. Ha visitato diverse zone e notato differenze significative nel tessuto urbano e nell’atmosfera. La sua presenza è stata seguita da incontri istituzionali e visite a istituzioni culturali, senza specificare dettagli. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista alla redazione del quotidiano locale.

«È la mia seconda volta a Napoli, da quando sono ambasciatrice, e devo dire che ho trovato la città molto cambiata». L’ambasciatrice francese in Italia Anne-Marie Descôtes, in visita alla redazione de Il Mattino a Torre Francesco, ha raccontato così il suo rapporto con la città, che conosceva già prima di assumere il prestigioso incarico. «A Napoli avete registi e attori, ma anche scrittori e cantanti straordinari», ha spiegato. L'incontro Accolta in redazione dal direttore Vincenzo Di Vincenzo, alla presenza del presidente del Mattino Spa Massimiliano Capece Minutolo, e dal capocronista Gerardo Ausiello, Anne-Marie Descôtes si è soffermata anche sulle qualità e i pregi dell’Italia: «È un Paese che amo profondamente e che conosco bene. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - L?ambasciatrice di Francia nella redazione del Mattino: «La città è molto cambiata»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I primi 50 anni del Caffè Lombardi: "Ecco com’è cambiata la città"

Domenico Caliendo, i genitori alla redazione de Il Mattino: «Ora mio figlio deve diventare simbolo della buona sanità»I genitori di Domenico Caliendo si rivolgono alla redazione de Il Mattino, affermando che il loro figlio non c’è più e che desiderano che diventi un...

Temi più discussi: Il Ministro Calderone incontra l’Ambasciatrice di Francia, Anne-Marie Descôtes; Giani incontra l'ambasciatrice di Francia: future collaborazione bilaterali; Nuove rotte per la cooperazione economica: Forum Francia-Toscana il 26 maggio; Intervista ad Anne-Marie Descôtes: Italia e Francia insieme per un’Europa più forte sul piano internazionale.

Il Console Generale ha accompagnato l’Ambasciatrice d’Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro a Lourdes in occasione del 66° Pellegrinaggio Militare Internazionale. Nel corso della visita, l’Ambasciatrice d’Italia ha incontrato il Sindaco di Lourdes, Thierry x.com

La Francia vieta l'ingresso al ministro della Sicurezza israeliano Ben-Gvir reddit

L’ambasciatrice di Francia nella redazione del Mattino: La città è molto cambiataÈ la mia seconda volta a Napoli, da quando sono ambasciatrice, e devo dire che ho trovato la città molto cambiata. L’ambasciatrice francese in Italia ... ilmattino.it

Giani incontra l'ambasciatrice della FranciaFirenze: A margine del Forum Francia-Toscana, giornata di lavoro organizzata da Regione Toscana e Ambasciata di Francia in Italia, il presidente Eugenio Giani si è incontrato con Anne-Marie Descôtes, ... maremmanews.it