I primi 50 anni del Caffè Lombardi | Ecco com’è cambiata la città

Il Caffè Lombardi ha festeggiato i suoi primi 50 anni di attività. Quando è stato aperto, in via Mazzini, c’erano pochi altri bar lungo la stessa strada, alcuni dei quali non sono più in attività. Nel corso degli anni, la città ha subito numerosi cambiamenti, e anche il locale ha assistito a trasformazioni legate al passare del tempo e all’evoluzione del tessuto urbano.

Quando hanno alzato per la prima volta la saracinesca, in via Mazzini, o meglio, in via di Mezzo c’erano solo un altro paio di bar oggi non più esistenti. E Pietrasanta non era ancora la Piccola Atene: in estate vuota e silenziosa, altro che mostre e musei, d’inverno molto più viva. Sono passati 50 anni da quel 1° aprile 1976, giorno in cui Valerio Lombardi, operaio del marmo, rilevò la mescita di vino di Attilio Dalle Mura dando vita a un’attività da sempre a conduzione familiare: il Caffè Lombardi. Col tempo la forma è cambiata – la ristrutturazione dei locali risale al 1980 – ma la sostanza è sempre quella. Caffè, colazioni dentro il bar o ai tavoli esterni, due chiacchiere sugli avvenimenti in città, oltre ad essere un crocevia di sportivi e artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I primi 50 anni del Caffè Lombardi: "Ecco com’è cambiata la città" Leggi anche: Scuole e ricostruzione post-alluvione: "Ecco come è cambiata la città" Da Inzaghino a re della panchina: i primi 50 anni del "Demone di Piacenza"Ci sono esistenze calcistiche che sembrano scritte per essere coniugate perennemente al condizionale, o peggio, sormontate dall'ombra lunga e... Argomenti più discussi: Pergamena... a sorpresa per i primi 50 anni del Caffè Lombardi; I primi 50 anni del Caffè Lombardi: Ecco com’è cambiata la città; La Tazza d'oro, bar di Marina di Massa passa ai cinesi. Andrea Lombardi (@andrlmbrd) / Posts / X x.com ALMANACCO DEL GIORNO Oggi Lunedì 30 Marzo 2026 Oggi è il 89mo giorno dell'anno gregoriano composto di 365 giorni. Torna Lunedì a Sant'Angelo dei Lombardi il mercato settimanale. La Chiesa ricorda e celebra: La Solennità della Settimana Santa. O - facebook.com facebook