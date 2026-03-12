Domenico Caliendo i genitori alla redazione de Il Mattino | Ora mio figlio deve diventare simbolo della buona sanità

I genitori di Domenico Caliendo si rivolgono alla redazione de Il Mattino, affermando che il loro figlio non c’è più e che desiderano che diventi un simbolo di buona sanità. In una dichiarazione, sottolineano che Domenico continuerà a vivere attraverso un sistema sanitario efficiente, auspicando che vengano evitati gli errori che hanno portato alla sua perdita.

«Domenico non c’è più. Ma continuerà a vivere nella buona sanità che, mi auguro, eviterà che si ripetano gli errori che me lo hanno portato via». Davanti alle telecamere della web tv del Mattino c’è Patrizia Mercolino Caliendo, la mamma del bambino morto all’ospedale Monaldi il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Patrizia, con oggi sono 19 giorni che Domenico non c’è più. Come state vivendo lei e suo marito questo momento? «Quello che ci fa andare avanti è l’impegno a combattere affinché quello che è successo a Domenico non accada più a nessuno, e soprattutto a nessun altro bambino. Per questo servono regole ancora più stringenti, per questo è indispensabile migliorare la sanità: più controlli, più linee guida, maggiore rigore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

