Il presidente americano Trump ha dichiarato che l’accordo sul programma nucleare è un elemento decisivo. La posizione di Washington si concentra sulla necessità di raggiungere un’intesa, ma il problema rimane complesso e difficile da risolvere. Le trattative sono in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi gli interessi statunitensi. La questione nucleare continua a rappresentare un punto centrale nelle discussioni tra le parti coinvolte.

di Marta Ottaviani ROMA Il presidente americano Trump ha fretta di chiudere, ma il programma nucleare rimane un ostacolo duro da superare. L’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci (foto), diplomatico di lungo corso e attualmente consigliere scientifico dello Iai, spiega perché per Washington questa guerra rappresenta un parziale colpo alla reputazione. Ambasciatore, il negoziato tra Stati Uniti e Iran appare sempre più confuso. Il 5 giugno dovrebbe essere firmato un memorandum, ma le tensioni restano altissime. Che idea si è fatto di questa fase? "La sensazione è che Donald Trump abbia una disperata fretta di chiudere qualcosa che assomigli a un accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciatore: Trump al bivio: "L’intesa sul nucleare è decisiva"

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