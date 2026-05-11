L’Iran apre all’intesa su guerra e Hormuz ma non sul nucleare Trump | Risposta inaccettabile

Da laverita.info 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran ha risposto agli Stati Uniti riguardo a una proposta di accordo sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz, dichiarando disponibilità a ridurre le tensioni e a riaprire progressivamente il passaggio marittimo. Tuttavia, il paese ha escluso di impegnarsi in anticipo sul controllo dell’uranio arricchito. La risposta è arrivata dopo che gli Stati Uniti avevano presentato una bozza di intesa, mentre il governo americano ha definito la replica inaccettabile.

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Teheran invia agli Usa la replica alla bozza d’intesa: disponibilità a riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz e a fermare le ostilità, ma nessun impegno preliminare sull’uranio arricchito. Il tycoon attacca: «Prima o poi lo prenderemo». L’Iran ha inviato la propria risposta all’ultima bozza di accordo proposta dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. A riferirlo è stata l’agenzia statale iraniana Irna, secondo cui il piano negoziale si concentra in questa fase esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione e la sicurezza marittima. Washington ha trasmesso la proposta ai mediatori la scorsa settimana...🔗 Leggi su Laverita.info

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