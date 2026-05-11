L’Iran apre all’intesa su guerra e Hormuz ma non sul nucleare Trump | Risposta inaccettabile

L’Iran ha risposto agli Stati Uniti riguardo a una proposta di accordo sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz, dichiarando disponibilità a ridurre le tensioni e a riaprire progressivamente il passaggio marittimo. Tuttavia, il paese ha escluso di impegnarsi in anticipo sul controllo dell’uranio arricchito. La risposta è arrivata dopo che gli Stati Uniti avevano presentato una bozza di intesa, mentre il governo americano ha definito la replica inaccettabile.

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