Gli Stati Uniti hanno presentato cinque condizioni all'Iran con l'obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Nel frattempo, l'ex presidente ha nuovamente minacciato Teheran, affermando che sarebbe meglio che si muovessero, altrimenti potrebbero perdere tutto. In un altro episodio, gli Emirati Arabi Uniti hanno colpito un sito nucleare non specificato, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura dell’attacco. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte nella regione.

Gli Usa presentano cinque condizioni all'Iran per arrivare a un accordo che ponga fine alla guerra, e Donald Trump torna a minacciare Teheran, avvertendo che "farebbe meglio a darsi una mossa, altrimenti non rimarrà più nulla di loro". Il presidente americano ieri ha sentito Benjamin Netanyahu al telefono, come riferiscono ad Axios funzionari dello Stato ebraico. Il tycoon "deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare", afferma Ynet citando una fonte israeliana in riferimento alla telefonata, durata più di mezz'ora, prima della quale il premier ha assicurato di essere "ben consapevole" della situazione nella Repubblica islamica, e che avrebbe parlato dopo poco con l'alleato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump all'Iran: intesa o fine. Emirati, colpito sito nucleare

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Trump calls Irans counterproposal unacceptable

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