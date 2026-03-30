Il governo spagnolo ha deciso di chiudere lo spazio aereo nazionale a tutti i velivoli coinvolti nelle operazioni in Iran, compresi quelli di supporto come gli aerei cisterna per il rifornimento in volo, anche se situati in paesi terzi. Questa decisione segue le dichiarazioni del premier, che ha definito l'intervento militare di Washington in Iran come illegale. La misura interessa sia i velivoli impegnati direttamente nei bombardamenti sia quelli di supporto.

Continua ilbraccio di ferro tra Madrid e Washingtonsullaguerra in Iran. Dopo aver negato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump l’uso delle basi militari di Rota e Morón, il premier spagnoloPedro Sánchezha chiuso lo spazio aereo del Paese agli aerei coinvolti nell’operazione militare in Medio Oriente, segnando una posizione di netta distanza dall’intervento di Stati Uniti e Israele. Sánchez ha annunciato la misura la scorsa settimana, riferendo al Congresso dei Deputati sulla posizione di Madrid nel conflitto in Iran. “Abbiamo negato agli Stati Uniti l’uso delle basi di Rota e Morón per questaguerra illegalee tutti i piani di volo che prevedono azioni legate all’operazione in Medio Oriente sono stati respinti, compresi quelli degli aerei di rifornimento“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Sánchez sfida ancora Trump: chiuso lo spazio aereo della Spagna

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