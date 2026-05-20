Noi Magazine chiude la stagione con l’intervista all’ambasciatore ONU Marrapodi che ha ricevuto le scuole a New York nel segno del dialogo tra i popoli

Da feedpress.me 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Noi Magazine conclude la stagione con un'intervista all’ambasciatore ONU che ha incontrato le scuole a New York. L’ambasciatore ha partecipato a un evento dedicato al dialogo tra i popoli, ricevendo le istituzioni scolastiche in un contesto internazionale. L’inserto, gratuito e settimanale, viene pubblicato ogni giovedì dalla Gazzetta del Sud e è in attività dal 1996. La rubrica si propone di offrire approfondimenti su temi di attualità e di interesse pubblico, coinvolgendo figure di rilievo internazionale.

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