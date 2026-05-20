Noi Magazine chiude la stagione con l’intervista all’ambasciatore ONU Marrapodi che ha ricevuto le scuole a New York nel segno del dialogo tra i popoli
Noi Magazine conclude la stagione con un'intervista all’ambasciatore ONU che ha incontrato le scuole a New York. L’ambasciatore ha partecipato a un evento dedicato al dialogo tra i popoli, ricevendo le istituzioni scolastiche in un contesto internazionale. L’inserto, gratuito e settimanale, viene pubblicato ogni giovedì dalla Gazzetta del Sud e è in attività dal 1996. La rubrica si propone di offrire approfondimenti su temi di attualità e di interesse pubblico, coinvolgendo figure di rilievo internazionale.
Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con l’ultimo numero che conclude la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato alla media education - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’inserto tornerà a ottobre, festeggiando. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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