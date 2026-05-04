Cede un appiglio ferito alpinista 21enne | stava scalando Cima dei Preti

Un alpinista di 21 anni è caduto durante la scalata alla Cima dei Preti nelle Dolomiti Friulane all’alba di lunedì 4 maggio. Secondo quanto riferito, ha perso un appiglio, causando la sua caduta. Sul posto sono intervenuti la stazione del Soccorso Alpino e l’Elisoccorso regionale per prestare assistenza. La Cima dei Preti è la vetta più alta della provincia di Pordenone, con un’altezza di circa 2.

Incidente nelle Dolomiti Friulane all'alba di lunedì 4 maggio. La stazione Valcellina del Soccorso Alpino è intervenuta assieme all'Elisoccorso regionale per una caduta nei pressi di Cima dei Preti, la vetta più alta della provincia di Pordenone con i suoi 2.707 metri. L'attivazione da parte di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Monte Monaco: calata di 120 metri per salvare un alpinista feritoUn alpinista polacco è stato salvato in condizioni estreme sul Monte Monaco dopo essersi fratturato una caviglia durante la scalata della via delle... Si stacca una slavina sul versante pescarese della Maiella: ferito un alpinistaSul posto sono operativi i vigili del fuoco con varie squadre e il soccorso alpino abruzzese. Una raccolta di contenuti Cede appiglio e cade durante ascesa, giovane ferito in FriuliIntervento questa mattina, in quota, per la stazione Valcellina del Soccorso Alpino Fvg, assieme all'elisoccorso regionale, a seguito di una caduta. L'attivazione da parte della centrale operativa Sor ... ansa.it Cede l’appiglio durante l’escursione: paura in quota, escursionista precipita a CimolaisCIMOLAIS (PN) - Intervento all’alba in quota per il Soccorso Alpino della stazione Valcellina, chiamato a operare insieme all’elisoccorso regionale dopo la caduta di un giovane escursionista lungo la ... nordest24.it