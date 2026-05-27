L’albero di Falcone a Petralia Sottana | legalità e ambiente uniti per il futuro delle nuove generazioni
Questa mattina, a Petralia Sottana, presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie, si è svolta la cerimonia “Un albero per il futuro”, promossa dal Ministero della Transizione Ecologica. Durante l’evento, è stato piantato un albero dedicato a Falcone. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, unendo temi di legalità e tutela ambientale. La piantumazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste.
Questa mattina, a Petralia Sottana, a Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie, si è svolta la manifestazione “Un albero per il futuro”, iniziativa promossa dal Ministero della Transizione Ecologica. Relatori d’eccezione sono stati il Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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