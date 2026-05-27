L’albero di Falcone a Petralia Sottana | legalità e ambiente uniti per il futuro delle nuove generazioni

Notizia in breve

Questa mattina, a Petralia Sottana, presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie, si è svolta la cerimonia “Un albero per il futuro”, promossa dal Ministero della Transizione Ecologica. Durante l’evento, è stato piantato un albero dedicato a Falcone. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, unendo temi di legalità e tutela ambientale. La piantumazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste.