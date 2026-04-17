Ariano Irpino AV Carabinieri e scuole insieme con Colorando | legalità e ambiente tra arte e memoria dell’Albero di Falcone

Ariano Irpino ospita il progetto “Colorando”, un’iniziativa promossa dai Carabinieri e dalle scuole locali che mira a promuovere la cultura della legalità tra i giovani. L’evento si concentra su temi legati all’ambiente e alla memoria dell’Albero di Falcone, coinvolgendo studenti in attività artistiche e di sensibilizzazione. L’obiettivo è rafforzare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto delle regole.

Ariano Irpino, Carabinieri e scuole insieme con il progetto “Colorando” per la cultura della legalità tra i più giovani. In continuità con le attività di diffusione della “ Cultura della legalità ” tra le giovani generazioni da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la collaborazione con l’associazione “ Insieme si può ” per l’iniziativa artistica “ Colorando ”. Il percorso di “ Colorando ”, progetto formativo promosso dall’Associazione “ Insieme si può ” con il supporto del Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è rivolto agli alunni delle classi delle scuole primarie e ad altri contesti di aggregazione giovanile e, nell’ottica della prossimità, si prefigge di rappresentare i Carabinieri come “amici” con i quali intraprendere un percorso di vita ispirato ai valori della legalità.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ariano Irpino (AV), Carabinieri e scuole insieme con “Colorando”: legalità e ambiente tra arte e memoria dell’Albero di Falcone” Notizie correlate Ariano Irpino (AV): Cultura della Legalità – Carabinieri e ACI Avellino, insieme per la Sicurezza StradaleCarabinieri e ACI Avellino promuovono la sicurezza stradale tra gli studenti dell’Istituto ‘Giuseppe De Gruttola’ nell’ambito del progetto ‘Cultura... Ariano Irpino (AV) – L’intuizione dell’operatore del “112” mette in salvo una donna vittima di violenza: 50enne arrestato dai CarabinieriL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe minacciato e percosso l’ex moglie: decisivo l’intervento dei Carabinieri allertati dal 112 I... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pasqua sicura, oltre 1.000 persone controllate dai Carabinieri in Irpinia (Guarda il video); Da Ariano Irpino alla storica grotta di San Michele Arcangelo; Trevico, maxi furto nella Cattedrale della città: il bottino (oro e una corona di diamanti) da un milione di euro; Luoghi di lavoro che promuovono salute. L’Ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose della Campania. Ariano Irpino (AV) – Carabinieri e alunni insieme per legalitàIn continuità con le attività di diffusione della Cultura della legalità tra le giovani generazioni da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la collaborazione con l’associazione Insieme si può ... irpinia24.it Carceri: perquisizione ad Ariano Irpino (AV)Operazione della Polizia Penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino, dove nel corso di una perquisizione straordinaria effettuata nelle ore serali presso la prima sezione detentiva sono stati rinvenut ... irpinia24.it Iniziativa dell'Asl in collaborazione con la Fondazione Onda #ArianoIrpino - facebook.com facebook