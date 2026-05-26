Sono state rimosse e sequestrate circa 800 nasse illegali nel tratto di mare tra la foce del Lago Patria e quella dei Regi Lagni. L’intervento riguarda una zona costiera e mira a contrastare l’attività di pesca non autorizzata. Le nasse sono state eliminate per impedire pratiche di pesca non regolamentate e tutelare le risorse marine. L’operazione è stata condotta dalle autorità competenti nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Ottocento nasse illegali rimosse dal mare e sequestrate nel tratto di costa compreso tra la foce del Lago Patria e quella dei Regi Lagni. È il bilancio del primo Action Day per la tutela del mare domiziano, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Caserta – Settore Ambiente per contrastare il bracconaggio ittico e proteggere l’ecosistema marino del litorale domizio. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con il ROAN (Reparto Operativo Aeronavale) della Guardia di Finanza della Campania, la Guardia Costiera di Pozzuoli, con la partecipazione della Stazione di Castel Volturno, e il Gruppo Investigativo Carabinieri Forestale di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castel Volturno, rimosse 800 nasse illegali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sequestrate 800 nasse per la pesca illegale sul litoraleOttocento nasse utilizzate per la pesca illegale sono state sequestrate e rimosse dal mare lungo un tratto di costa tra la foce del Lago Patria e...

Juan Jesus irreperibile, apprensione a Castel VolturnoA Castel Volturno, il difensore brasiliano non si è presentato all’allenamento programmato, suscitando preoccupazione tra lo staff e i compagni di...