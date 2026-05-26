Sequestrate 800 nasse per la pesca illegale sul litorale

Notizia in breve

Ottocento nasse utilizzate per la pesca illegale sono state sequestrate e rimosse dal mare lungo un tratto di costa tra la foce del Lago Patria e quella dei Regi Lagni. L’intervento è stato effettuato dalle autorità locali, che hanno confiscato gli attrezzi illegali. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione.