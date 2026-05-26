Sequestrate 800 nasse per la pesca illegale sul litorale

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ottocento nasse utilizzate per la pesca illegale sono state sequestrate e rimosse dal mare lungo un tratto di costa tra la foce del Lago Patria e quella dei Regi Lagni. L’intervento è stato effettuato dalle autorità locali, che hanno confiscato gli attrezzi illegali. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione.

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Ottocento nasse illegali rimosse dal mare e sequestrate nel tratto di costa compreso tra la foce del Lago Patria e quella dei Regi Lagni. È il bilancio del primo Action Day per la tutela del mare domiziano, l'iniziativa promossa dalla Provincia di Caserta – Settore Ambiente per contrastare il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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