Una task force è stata creata con la collaborazione di enti locali e imprese per affrontare le conseguenze della crisi energetica attuale. La Provincia e i Comuni coordinano un piano di azioni che mirano a rispondere in modo rapido e concreto alle difficoltà causate dall’aumento dei costi energetici. L’obiettivo è intervenire tempestivamente per mitigare gli effetti sulla comunità e sul tessuto economico locale.

Una task force con la regia di Provincia e Comuni per contrastare le consegueze della crisi energetica in atto con "un piano di azioni serie, concrete e rapide". È la richiesta urgente della Cgil Reggio Emilia, che ricorda come "la sconsiderata guerra all’Iran voluta da Stati Uniti e Israele sta presentando un conto salatissimo". Per il sindacato di via Roma, inoltre, il taglio delle accise sui carburanti "non può rappresentare la panacea di tutti i mali e ne è consapevole anche il Governo che ha cominciato a parlare di razionalizzazioni a partire dall’utilizzo dei condizionatori, fino a misure atte a ridurre gli spostamenti e i consumi". Ma "bisogna ricordare sempre che questa operazione non è a saldo zero per i cittadini: queste risorse vengono tolte al finanziamento del welfare, a partire da quello alla sanità pubblica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Contro la crisi subito una task force con imprese e istituzioni"

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